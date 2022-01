Colpi di pistola in via Lago di Capestrano: colpita una macchina

Ancora fuoco, ancora pericolo nel quartiere più pericoloso d’Abruzzo. Alle ore 18.30 di ieri, 6 gennaio 2022, una pattuglia della Squadra Volante è intervenuto in via Lago di Capestrano per la segnalazione al 113 di esplosione di alcuni colpi di arma da fuoco all’indirizzo di un’autovettura, da parte di un uomo allontanatosi subito dopo a piedi.

Immediatamente sul posto, gli operatori di polizia hanno trovato un’autovettura Nissan X Trail con tre uomini a bordo i quali hanno detto che pochi attimi prima, mentre stavano transitando nella suddetta via, erano stati insultati da due uomini, entrambi armati, che avevano sparato contro la loro auto.

I tre uomini, illesi, di nazionalità senegalese, in regola con il permesso di soggiorno, due dei quali con precedenti di polizia, hanno riferito di essere stati a trovare un amico che ha un attività commerciale in zona e di essere transitati in via Lago di Capestrano per andare a riprendere l’Asse Attrezzato.

L’autovettura presentava la gomma anteriore destra bucata e dall’ispezione eseguita dal personale della locale Squadra Mobile con il supporto del personale della Polizia Scientifica, è stato trovato il foro d’ingresso di un proiettile d’arma da fuoco. A terra sono stati trovati due bossoli di munizionamento a salve, sequestrati insieme al veicolo.

Sull’episodio, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Pescara, stanno lavorando Polizia di Stato e Carabinieri: le serrate indagini in corso hanno portato a circoscrivere la vicenda in un contesto criminale già individuato.