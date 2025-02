Cimitero Francavilla, il giudice invita il Comune a trovare un accordo conciliativo con la società Cimitero San Franco per il risarcimento del danno*



*Nella causa civile intentata nei confronti del Comune di Francavilla, con





la quale la società concessionaria Cimitero San Franco ha denunciato gravi

irregolarità nella gestione del contratto ed avanzato richiesta di

risarcimento danni milionaria, il Giudice ha invitato l'Ente pubblico a

trovare un accordo conciliativo, prendendo atto dell'esito di una

consulenza tecnica di ufficio disposta in un pregresso accertamento tecnico

preventivo, nella quale il CTU aveva già riconosciuto gravi incongruenze

del PEF - Piano economico finanziario - e precise responsabilità a carico

del Comune.*



*Ortona, 25 febbraio 2025 *- All'udienza di prima comparizione del 20

febbraio scorso il Giudice civile ha sollecitato il Comune di Francavilla a

Mare a farsi parte diligente per trovare un accordo conciliativo con la

società Cimitero San Franco Srl, in merito alla richiesta di risarcimento

danni avanzata dalla ditta aggiudicataria del project-financing per la

gestione del Cimitero comunale. L'accordo non potrà prescindere dalle

richieste economiche formulate a seguito del mancato adeguamento del PEF -

Piano economico finanziario da parte dell’ente, tutte inerenti a

irregolarità anteriori all'intervento della società attrice. Nell’udienza

fissata per maggio, seguendo le nuove norme procedurali previste dalla

riforma Cartabia, le parti dovranno arrivare alla formulazione di proposte

che possano consentire il raggiungimento della sollecitata conciliazione.



Soddisfatta la società concessionaria, che ha ribadito come la consulenza

tecnica d’ufficio nella quale un perito estraneo alle parti ha già

riconosciuto le responsabilità dell'ente pubblico, è stata fondamentale per

indurre il giudice a sollecitare un accordo prima di andare avanti con la

causa.



"Nell’udienza del 20 febbraio i nostri legali hanno evidenziato gli esiti

di una consulenza di ufficio disposta dal Giudice già nel 2021, il cui

accertamento tecnico preventivo ha evidenziato un errore fin dall’origine

del Piano economico finanziario presente nel bando pubblicato dal Comune di

Francavilla a Mare per l’affidamento della gestione del Cimitero. Una

condizione che ha arrecato un evidente danno alla società Cimitero San

Franco, la quale non è stata messa in condizione, sin dall’inizio

dall’attivazione della concessione, di svolgere in modo adeguato le

attività previste dal bando" dichiara il legale rappresentante

dell'azienda, che aggiunge: "il Comune ha, a nostro avviso, tentato di

strumentalizzare provvedimenti provvisori del giudice penale che sono stati

totalmente cancellati dalla cassazione, che ha ribadito il buon operato

dell'azienda. La decisione del Giudice di sollecitare il Comune ad un

accordo conciliativo, evidentemente riconosce la sussistenza del danno

subito. Siamo fiduciosi che nella prossima udienza si possa definire il

quantum che il Comune di Francavilla al Mare dovrà riconoscere alla società

in via conciliativa. Una decisione che ci rende ottimisti anche in merito

ad una seconda richiesta di risarcimento del danno inerente, in questo

caso, l'illegittima revoca da parte del Comune della gestione del

project-financing del Cimitero di Francavilla. Un incarico regolarmente

affidato con legittima evidenza pubblica”.