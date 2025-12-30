Chiusi i locali della Stazione di Portanuova

Il Comitato Direttivo del Circolo del Partito Democratico di Pescara

Portanuova “G. Di Vittorio” esprime la sua preoccupazione riguardo la

notizia della chiusura, presso i loro locali della stazione di Pescara

Portanuova, della Ciclostazione gestita dall’associazione FIAB e

dell’adiacente bar, gestito da privati.



Le chiusure arrivano a seguito della regolare scadenza del bando di

locazione quinquennale promosso a suo tempo dal Comune di Pescara e vinto

da un soggetto terzo che ne ha poi concesso l’utilizzo a chi ha operato

finora. Avendo appreso della volontà da parte del soggetto vincitore di non

esercitare il diritto di prolungamento del contratto, l’Amministrazione

comunale non è stata in grado di predisporre per tempo un altro bando,

creando quindi questa discontinuità nei servizi. A oggi non è ancora stato

pubblicato il bando quindi i tempi di ripristino dei servizi sono ignoti.



La chiusura di queste attività priva le cittadini e i cittadini di

Portanuova dei servizi offerti, mette in difficoltà i volontari di FIAB e i

gestori del bar, così come le decine e decine di utenti della Ciclostazione

che usufruivano delle biciclette a noleggio per gli spostamenti in città,

uno dei capisaldi del progetto iniziale, e privano la zona della stazione,

protagonista nei mesi precedenti di episodi violenti così come la vicina

via Orazio, di un presidio di legalità necessario adesso più che mai.



Tutto questo a pochi giorni dalla partecipazione del Sindaco Masci a un

evento della European Urban Initiative svoltosi in Svezia riguardo lo

sviluppo urbano sostenibile, in rappresentanza della nostra città che fa

parte di questo progetto assieme ad alcune altre città europee. Purtroppo

Pescara, in balia di una Amministrazione comunale così impreparata, non può

certo essere presa a modello su questo tema.



Esprimiamo la nostra solidarietà ai lavoratori e ai volontari colpiti da

questa circostanza e invitiamo l’Amministrazione comunale a pubblicare il

bando il prima possibile in modo da poter riparare nel più breve tempo

possibile a questa incresciosa situazione.



Il Comitato Direttivo del Circolo PD “G. Di Vittorio” di Pescara Portanuova