“Legami alle comete, come alle code dei cavalli, trascinami, squarciandomi sulle punte delle stelle.”. Vladimir Vladimirovič Majakovskij
Chiusi i locali della Stazione di Portanuova
Il Comitato Direttivo del Circolo del Partito Democratico di Pescara
Portanuova “G. Di Vittorio” esprime la sua preoccupazione riguardo la
notizia della chiusura, presso i loro locali della stazione di Pescara
Portanuova, della Ciclostazione gestita dall’associazione FIAB e
dell’adiacente bar, gestito da privati.
Le chiusure arrivano a seguito della regolare scadenza del bando di
locazione quinquennale promosso a suo tempo dal Comune di Pescara e vinto
da un soggetto terzo che ne ha poi concesso l’utilizzo a chi ha operato
finora. Avendo appreso della volontà da parte del soggetto vincitore di non
esercitare il diritto di prolungamento del contratto, l’Amministrazione
comunale non è stata in grado di predisporre per tempo un altro bando,
creando quindi questa discontinuità nei servizi. A oggi non è ancora stato
pubblicato il bando quindi i tempi di ripristino dei servizi sono ignoti.
La chiusura di queste attività priva le cittadini e i cittadini di
Portanuova dei servizi offerti, mette in difficoltà i volontari di FIAB e i
gestori del bar, così come le decine e decine di utenti della Ciclostazione
che usufruivano delle biciclette a noleggio per gli spostamenti in città,
uno dei capisaldi del progetto iniziale, e privano la zona della stazione,
protagonista nei mesi precedenti di episodi violenti così come la vicina
via Orazio, di un presidio di legalità necessario adesso più che mai.
Tutto questo a pochi giorni dalla partecipazione del Sindaco Masci a un
evento della European Urban Initiative svoltosi in Svezia riguardo lo
sviluppo urbano sostenibile, in rappresentanza della nostra città che fa
parte di questo progetto assieme ad alcune altre città europee. Purtroppo
Pescara, in balia di una Amministrazione comunale così impreparata, non può
certo essere presa a modello su questo tema.
Esprimiamo la nostra solidarietà ai lavoratori e ai volontari colpiti da
questa circostanza e invitiamo l’Amministrazione comunale a pubblicare il
bando il prima possibile in modo da poter riparare nel più breve tempo
possibile a questa incresciosa situazione.
Il Comitato Direttivo del Circolo PD “G. Di Vittorio” di Pescara Portanuova