Chieti: nei guai 44enne trovato con dell’allucinogeno in casa

Un 44enne di Chieti é stato arrestato per detenzione a fini di spaccio di stupefacenti. Sono stati gli uomini della Sezione Narcotici della Squadra Mobile della Questura di Chieti ad agire sulla base di alcune attività di indagine che ha portato a sequestrare cento grammi di polvere di radice di mimosa hostilis, una sostanza stupefacente che produce effetti allucinogeni ed è classificata fra le “smart drugs”, oltre a una pillola di ecstasy, 4.30 grammi di hashish, 1.980 euro in contanti considerati provento dell’attività di spaccio, nonché acidi e materiale per il taglio e il confezionamento della droga. Il gip del Tribunale teatino Luca De Ninis ha convalidato l’arresto e ha disposto gli arresti domiciliari in conseguenza della droga trovata durante una nel centro di centro di Chieti dove il 44enne, difeso dall’avvocato Francesco Di Tonto, vive. L’uomo era sottoposto all’obbligo di dimora: di recente era stato arrestato in Toscana quando, durante un rave party, era stato trovato in possesso di “speed”, uno stupefacente del tipo metanfetamina.