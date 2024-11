Chieti: cosa fare del Palazzo De Mayo?

Cosa fare del Palazzo De Mayo? La notizia della messa in vendita di uno dei ‘gioielli’ dell’architettura teatina da parte della Fondazione Banco di Napoli divide la popolazione di Chieti. L’immobile , come si legge nell’avviso “un palazzo sei-settecentesco dalle dimensioni imponenti che è uno degli importanti esempi di architettura barocca della regione Abruzzo”, ha dei costi di gestione molto elevati. Il complesso immobiliare é stato acquisito dalla Fondazione Carichieti attraverso la fusione delle due Fondazioni nel 2019. Il prezzo base è fissato in 4 milioni di euro. Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire entro il prossimo 9 dicembre. All’interno di Palazzo De Mayo, come si legge nell’avviso, ci sono fra l’altro tre locali commerciali locati, un museo-biblioteca, una biblioteca e un auditorium, un locale magazzino. Nella vendita non è inclusa la prestigiosa collezione d’arte.