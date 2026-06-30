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Centro massaggi erotici nel mirino della Gdf

Operazione della Guardia di Finanza nel centro di Colonnella dove giovani ragazze eseguivano prestazioni sessuali a pagamento. Denunciata la titolare per favoreggiamento della prostituzione

Centro massaggi erotici nel mirino della Gdf

Il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Teramo, al termine di un'attività di indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Teramo, ha denunciato a piede libero la titolare di un centro massaggi sito nel Comune di Colonnella (TE) per i reati di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione. Nello specifico, all'interno del citato centro massaggi, sarebbero state praticate prestazioni sessuali a pagamento da parte di giovani ragazze.

Nello specifico, sono state eseguite mirate attività di Polizia Giudiziaria con servizi di osservazione-controllo- pedinamento anche di tipo elettronico (videocamere), le attività di analisi di intercettazione telefonica e analisi di tabulati telefonici nonché le audizioni di diversi soggetti, con l'approfondimento delle molteplici inserzioni on- line ove venivano pubblicizzati, in modo inequivocabile, offerte di prestazioni sessuali nella zona di Colonnella.

Le donne avrebbero vissuto 24 ore al giorno all'interno dei medesimi locali dedicati alla prostituzione, in precarie condizioni igienico-sanitarie.

Nel corso delle attività di indagine sono stati sottoposti a sequestro molteplici beni di consumo utilizzati per le prestazioni sessuali.

Tags: Centro massaggi Colonnella Prostituzione Ultime notizie

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