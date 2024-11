Centauro perde la vita contro mezzo compattatore

“In merito all'incidente mortale avvenuto questa mattina ad Alba Adriatica

tra la moto ed il mezzo compattatore della Poliservice in cui ha perso la

vita il centauro di 66 anni, il presidente della Poliservice, Gabriele Di

Natale e la governance tutta esprimono cordoglio e vicinanza alla famiglia

della vittima in questo momento di dolore. Gli stessi dirigenti esprimono,

inoltre, massima fiducia nel lavoro investigativo da parte di magistratura e

carabinieri per accertare la dinamica dei fatti”.