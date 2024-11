Centauro minorenne muore sulla strada provinciale Vasto-Cupello

Vasto sotto choc per la morte di Alessandro Guardiani, il 17enne deceduto ierin in un incidente stradale verificatosi sulla strada provinciale Vasto-Cupello, la Sp 212. In base a una prima ricostruzione il giovane centauro era in sella alla sua moto, una Honda 125, quando si è scontrato con un autobus di linea. L’impatto è avvenuto nei pressi di una curva. Il giovane è stato sbalzato dalla sella ed è finito sull’asfalto. Le sue condizioni sono apparse subito critiche. L’equipe del 118, arrivata in pochi minuti, si è resa conto della gravità della situazione e ha chiesto l’intervento dell’elisoccorso che è atterrato in poco tempo a Sant’Antonio Abate. Il 17enne è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Pescara ma non c’è stato nulla da fare.