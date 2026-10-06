Celano torna capitale del pugilato regionale

Celano si prepara ad accogliere nuovamente uno degli appuntamenti più importanti del calendario pugilistico regionale. Sabato 10 e domenica 11 ottobre, a partire dalle ore 17:00, la palestra Madonna delle Grazie ospiterà il Campionato Regionale Elite Abruzzo e Molise, manifestazione ufficiale della Federazione Pugilistica Italiana.

L’evento è organizzato congiuntamente dalle società ASD Sauli Boxe e ASD Legio Martia, che hanno unito le proprie forze per riportare a Celano una manifestazione di grande rilievo per il movimento pugilistico regionale. Sul ring saliranno gli atleti delle categorie Elite maschili e femminili, in una competizione che assume un valore particolarmente importante: i vincitori delle rispettive categorie conquisteranno infatti l’accesso ai Campionati Italiani Assoluti, il massimo appuntamento nazionale per il pugilato dilettantistico.

La manifestazione si svolgerà sotto l’egida della Federazione Pugilistica Italiana – Comitato Regionale Abruzzo-Molise e con il patrocinio del Comune di Celano.

“Per Celano si tratta di una conferma importante. È infatti il secondo anno consecutivo che la città riesce a ospitare questa prestigiosa manifestazione, consolidando il proprio ruolo all’interno del panorama pugilistico regionale e offrendo al pubblico l’opportunità di assistere dal vivo a incontri di alto livello”, dichiara il Direttore tecnico ASD Legio Martia, Domenico Cerratti. “Le due società organizzatrici desiderano rivolgere un particolare ringraziamento al Sindaco di Celano, ing. Settimio Santilli, a tutta la Giunta comunale e, in modo particolare, al Vicesindaco con delega allo Sport, Piero Ianni, che ha fortemente sostenuto la volontà di riportare a Celano questo importante appuntamento sportivo”.

A dare ulteriore valore all’evento sono le parole del Vicesindaco e Assessore allo Sport, Piero Ianni: “Siamo orgogliosi di ospitare a Celano, per il secondo anno consecutivo, una manifestazione sportiva di così alto livello. Questo appuntamento non è solo una grande festa del pugilato, ma la dimostrazione tangibile del nostro impegno costante nel valorizzare lo sport e i suoi valori fondamentali, come la disciplina e il rispetto reciproco. La nostra amministrazione continua a investire negli eventi del territorio perché crede fortemente che lo sport sia un motore di crescita sociale e di attrattività per la nostra città. Invito tutti i cittadini e gli appassionati, dunque, a partecipare per sostenere gli atleti in gara”.

L’iniziativa rappresenta anche un’importante occasione per valorizzare il pugilato olimpico, disciplina che racchiude preparazione atletica, tecnica, disciplina, rispetto dell’avversario e valori sportivi, e che continua a rappresentare una realtà significativa per il territorio.