Campo Imperatore, pubblicato l'avviso per la gestione dell'Ostello

È ufficialmente aperta la corsa per individuare il futuro gestore dell'Ostello di Campo Imperatore. È stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune dell'Aquila e sul portale del Centro Turistico del Gran Sasso l'avviso pubblico per l'acquisizione di manifestazioni di interesse finalizzate all'individuazione degli operatori da invitare alla successiva procedura di selezione per l'affidamento in concessione a titolo oneroso della struttura ricettiva .

L'avviso, promosso dal Centro Turistico del Gran Sasso e relativo all'immobile di proprietà comunale, rappresenta il primo passaggio concreto per arrivare preparati alla prossima stagione turistica con un gestore già individuato. La manifestazione di interesse ha carattere puramente esplorativo e non vincola il Centro Turistico all'affidamento della concessione che, una volta perfezionata, avrà una durata di nove anni, con possibilità di rinnovo previa formale autorizzazione . Gli operatori interessati dovranno presentare la propria candidatura entro le ore 12 del prossimo 17 ottobre, secondo le modalità indicate nell'avviso.

La tempistica non è casuale: l'avvio della procedura viaggia in parallelo con lo stato di avanzamento dei cantieri. I lavori di manutenzione straordinaria e riqualificazione dell'Ostello e del tunnel di collegamento tra la stazione di monte della funivia e l'albergo hanno infatti raggiunto circa l'80% di avanzamento, con un investimento complessivo di poco superiore al milione di euro . Il completamento dell'intervento è previsto entro la fine di ottobre.

«L'avviso per la gestione dell'Ostello di Campo Imperatore – dichiarano congiuntamente il consigliere comunale e presidente della I Commissione Livio Vittorini e il consigliere comunale con delega alla valorizzazione del Gran Sasso Luigi Faccia – si inserisce nel percorso che stiamo portando avanti per accompagnare la conclusione dei lavori e arrivare preparati alla prossima stagione. Nelle more del completamento dell'intervento, previsto entro la fine di ottobre, viene avviata già ora la procedura per individuare il futuro gestore, così da non perdere tempo e creare le condizioni per una piena operatività della struttura».

I due consiglieri hanno inoltre inquadrato la riapertura dell'Ostello in un piano di riqualificazione ben più ampio che sta mutando il volto dell'intera area di Campo Imperatore: «È un ulteriore tassello di un lavoro più ampio che sta interessando Campo Imperatore e l'intero sistema del Gran Sasso, attraverso investimenti importanti sulle infrastrutture, sui servizi e sull'accoglienza. A questo si aggiungono gli interventi sull'albergo, quelli sulla funivia e il tunnel di collegamento, che sarà ulteriormente valorizzato anche attraverso opere realizzate dagli studenti dell'Accademia di Belle Arti. Sono tutti interventi che concorrono a una strategia complessiva di rilancio della montagna aquilana, con l'obiettivo di renderla sempre più attrattiva, accessibile e fruibile e di rafforzarne il ruolo turistico, economico e culturale» .

Particolare attenzione, nell'ambito del progetto complessivo, sarà dedicata proprio al tunnel di collegamento tra la stazione di monte della funivia e lo storico albergo. L'infrastruttura non sarà considerata soltanto come un passaggio funzionale, ma diventerà parte integrante del percorso di valorizzazione, grazie al coinvolgimento dell'Accademia di Belle Arti dell'Aquila, chiamata a sviluppare una proposta capace di coniugare arte, identità del territorio e fruizione degli spazi . Un elemento qualificante che aggiunge una dimensione culturale a un intervento a vocazione prettamente infrastrutturale.

«Con la pubblicazione dell'avviso – dichiara l'amministratore unico del Centro Turistico del Gran Sasso, Gianluca Museo – facciamo un passo concreto verso la riapertura e la piena valorizzazione dell'Ostello. La manifestazione di interesse ci consentirà di raccogliere le disponibilità degli operatori e di prepararci per tempo alla successiva fase di selezione. Ringrazio l'Amministrazione comunale per il lavoro svolto e la ditta impegnata nei lavori per l'intervento sulla struttura. È un percorso nel quale il Centro Turistico continuerà a fare la propria parte, insieme alle istituzioni e a tutti i soggetti coinvolti, per sostenere la crescita e la valorizzazione della montagna» .

L'Ostello di Campo Imperatore, situato a 2.115 metri di altitudine e considerato il rifugio più alto d'Europa, torna dunque al centro di un progetto di rilancio che punta a restituire alla montagna aquilana una struttura ricettiva moderna e pienamente funzionale, in grado di sostenere la destagionalizzazione dell'offerta turistica e di consolidare il ruolo di Campo Imperatore come meta di riferimento per l'intero Appennino.