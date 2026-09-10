Cambio al vertice della Squadra Mobile della Questura di Teramo

Dopo tre anni di servizio presso la Questura di Teramo, il dottor Caleb Brustenga, Commissario Capo della Polizia di Stato, lascia l’incarico di Dirigente della Squadra Mobile, a seguito di trasferimento presso la Questura di Perugia, dove assumerà la funzione di Dirigente SISCO.

Al suo posto, prende l’incarico la Dottoressa Anna Sansone, Commissario Capo della Polizia di Stato, trasferita a Teramo dopo la precedente esperienza alla Questura di Como.

Laureata in Giurisprudenza e abilitata alla professione forense, a seguito di una costruttiva esperienza alla Questura di Padova nel ruolo Ispettori della Polizia di Stato, frequenta il 112° corso di formazione per Commissari presso la Scuola Superiore di Polizia di Roma, con un Master di 2° livello in scienze della sicurezza conseguito alla sapienza di Roma, all’esito del quale è stata assegnata alla Questura di Como, dapprima a capo dell’Ufficio del Personale e Vice Capo di Gabinetto, in seguito, assumendo l’incarico di Dirigente dell’U.P.G.S.P. di Como.

Il Questore rivolge al dott. Caleb Brustenga, un sentito ringraziamento per l’impegno e per il significativo contributo professionale prestati in ogni occasione, unitamente agli auguri per il nuovo incarico. Alla Dottoressa Anna Sansone, le congratulazioni per il nuovo delicato incarico e gli auguri di buon lavoro.