25 Feb, 2026
CONI Abruzzo, aperte le selezioni per istruttori sportivi e operatori di sostegno

L'iniziativa "Lo Sport non va in Vacanza" è rivolta al reclutamento di figure professionali in grado di garantire l'inclusione e la socialità dei bambini sul territorio comunale di Pescara

CONI Abruzzo, aperte le selezioni per istruttori sportivi e operatori di sostegno

Il CONI Abruzzo ha pubblicato i bandi di selezione per la XXIII edizione di “Lo Sport non va in vacanza”, il progetto estivo che da oltre vent’anni rappresenta un punto di riferimento per la promozione dello sport, dell’inclusione e della socialità tra bambini e ragazzi sul territorio comunale di Pescara.

Le procedure riguardano il reclutamento di istruttori sportivi e di operatori di sostegno, figure fondamentali per garantire qualità tecnica, sicurezza e inclusività nelle attività ludico-sportive previste per l’estate 2026.

Selezione istruttori sportivi

Per quanto riguarda gli istruttori, la scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 13 marzo 2026. Possono candidarsi professionisti e laureandi in possesso di qualifiche specifiche.

La domanda dovrà essere inviata via e-mail, secondo le modalità indicate nel bando, allegando in formato PDF:

• modulo di autocertificazione compilato e firmato;

• copia di un documento di identità in corso di validità;

• curriculum vitae firmato e datato;

• diploma di istruttore di I o II livello rilasciato da Federazioni Sportive Nazionali o Discipline Sportive Associate, oltre ad attestato BLSD o PSSD in corso di validità;

• certificazione universitaria attestante l’iscrizione a un corso di studi della Facoltà di Scienze Motorie.

Il possesso di titoli e attestazioni contribuisce all’attribuzione del punteggio, pur non essendo vincolante per la presentazione della candidatura. È, inoltre, richiesto il tesseramento in corso presso Federazioni Sportive, Discipline Sportive Associate o Enti di Promozione Sportiva.

Bando istruttori e modulistica:

https://abruzzo.coni.it/notizie/lo-sport-non-va-in-vacanza-2026-bando-selezione-istruttori.html

Selezione operatori di sostegno

Parallelamente è aperta la selezione degli operatori di sostegno, con scadenza fissata al 14 marzo 2026, rivolta a:

• docenti specializzati sul sostegno;

• assistenti educativi culturali (AEC);

• assistenti all’autonomia e alla comunicazione (ASACOM);

• operatori socio-assistenziali (OSA);

• operatori specializzati nella disabilità.

Per l’ammissione è richiesta un’esperienza almeno biennale nel settore. Anche in questo caso la documentazione dovrà essere inviata via e-mail in formato PDF, secondo quanto previsto dal bando.

Bando operatori di sostegno e modulistica:

https://abruzzo.coni.it/notizie/lo-sport-non-va-in-vacanza-xxiii-edizione-selezione-operatori-sostegno.html

Un progetto consolidato

“Lo Sport non va in vacanza” è una delle iniziative più longeve e riconosciute del CONI Abruzzo, di concerto col Comune di Pescara, capace ogni anno di coniugare attività sportiva, educazione e inclusione, offrendo ai giovani partecipanti un’esperienza formativa qualificata grazie al contributo di istruttori e operatori selezionati.

Per ulteriori informazioni tecniche e operative è possibile consultare il sito ufficiale del CONI Abruzzo: https://abruzzo.coni.it/ o rivolgersi alla segreteria organizzativa del Comitato regionale: 085 205 6264

Comitato Regionale C.O.N.I. Abruzzo – Via Montorio al Vomano 18 – 67100L’Aquila
Abruzzo Independent

