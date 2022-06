Boom di piastrelle made in Italy all’estero, i meriti del digital

Aumentano costantemente le vendite in tutto il mondo del gres porcellanato italiano, prodotti amati a tutte le latitudini grazie alla loro versatilità e capacità di adattamento ad ogni contesto. Il nostro paese rappresenta il principale rivenditori di questo materiale che spesso si basa su finiture tipicamente italiane e mediterranee. A fare la differenza sono stati proprio gli store online dei principali brand e dei maggiori rivenditori. Andiamo a vedere quali sono i marchi che hanno avuto maggiore successo.

I marchi di piastrelle italiani più amati all’estero

I principali marchi italiani apprezzati all’estero basano il loro successo sulla vasta gamma di prodotti messi a disposizione per soddisfare qualsiasi tipo di esigenza e sulla qualità delle materie prime impiegate per la loro realizzazione. L’Italia rappresenta ormai un paese cardine nella creazione e nel rifornimento di questi articoli diventando ormai sinonimo di solidità, sicurezza e convenienza, tutte caratteristiche associabili agli stessi prodotti in gres porcellanato. I brand che hanno aumentato il loro fatturato in questa direzione sono Savoia Italia e Cotto d’Este, ma ci sono molti altri marchi che stanno sempre più espandendo il proprio mercato oltre i confini nazionali. Tra questi:

• Blustyle : importante leader famoso per la creazione di piastrelle a superfici larghe. Si tratta di prodotti perfetti per qualsiasi ambiente, anche per quelli immersi nella natura o in spazi aperti. Gli articoli messi su mercato richiamano molto gli ambienti urbani della newyork anni ‘90.

• Marazzi : uno dei marchi più importanti nella storia dei rivestimenti italiani. Ha finalmente aperto le porte anche ai paesi esteri distribuendo i propri prodotti in ben 140 paesi. Marazzi è sempre molto attenta all’innovazione e alle tecniche di produzione, particolarmente importante il design che conferisce ai prodotti l’inconfondibile stile di questo marchio.

• Cotto d’Este : è un marchio presente sul mercato da più di venti anni, famoso per l’alta qualità delle materie impiegate per la realizzazione delle piastrelle. Si tratta di un vero e proprio jolly in grado di affiancarsi a qualsiasi tipo di location.



Come gli store online stanno conducendo il mercato dei rivestimenti

Passando invece al come, il successo di questo ampio ventaglio di aziende è dovuto soprattutto all’importanza data alla vendita online dei prodotti. L’esportazione sarebbe stata difficile se non impossibile senza una piattaforma in grado di mostrare il prodotto e raccontarne caratteristiche tecniche e modalità d’uso. Molte le attività che si stanno concentrando anche online. I principali mercati di riferimento sono quelli di Germania e Stati Uniti, paesi particolarmente interessati allo stile e all’eleganza tutta italiana. Diversi gli esempi che si potrebbero fare di aziende sempre più impegnate nel reperimento online dei propri prodotti, tra le imprese universalmente note ci sono indubbiamente grandi marchi come Cotto d’Este, Savoia Italia e Blustyle.

Il successo delle aziende è passato dai numerosi portali che stanno sorgendo per la vendita in Italia e all’estero dei suddetti prodotti. Internet rappresenta per queste aziende un modo del tutto nuovo di muoversi alla ricerca di clienti. Tramite i nuovi store presenti possono infatti presentare e fornire assistenza diretta ai clienti interessati in modo semplice, fattori che hanno semplificato moltissimo la presentazione e la vendita dei propri articoli. Il principale vantaggio offerto è quello di poter azzerare le distanze e i tempi necessari alla selezione dei rivestimenti più adatti facendo riferimento sulle immagini e sui dati forniti nelle schede tecniche dei prodotti presentati.