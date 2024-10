Bonus edilizi costati 220 miliardi di euro, 8.527 euro a famiglia

Sul fronte della casa importanti cambiamenti in vista per gli italiani. La

Manovra del governo ha infatti prorogato alcuni bonus edilizi, modificando

tuttavia le detrazioni riconosciute ai cittadini, mentre alcuni incentivi

spariranno a partire dal 2025. Lo afferma Assoutenti, commentando le ultime

novità emerse dalla legge di bilancio.



Tra i bonus prorogati nel 2025 figurano:



*Ecobonus*: l’agevolazione fiscale attraverso detrazione Irpef o Ires dal

50 al 65% (che raggiungeva l’85% per alcuni interventi nei condomini) scenderà

dal 2025 al 50% per la prima casa e al 36% per gli altri immobili posseduti.



*Sismabonus*: la detrazione fino all’85% per lavori riguardanti misure

antisismiche su abitazioni e immobili usati per attività produttive

scenderà al 50% sulla prima casa e 36% sulle altre proprietà immobiliari.



*Bonus Ristrutturazione*: la detrazione resterà al 50% ma solo per le

abitazioni principali e con tetto di spesa da 96.000 euro, mentre per gli

altri immobili lo sconto fiscale scenderà al 36% a partire dal primo

gennaio 2025, con tetto di spesa a 48.000 euro.



*Bonus mobili ed elettrodomestici*: confermato anche per il 2025 lo sconto

al 50%, con un tetto di spesa da 5.000 euro.



*Superbonus*: dal 2025 la detrazione passerà dal 70% al 65% e sarà limitata

agli interventi per i quali, alla data del 15 ottobre 2024, risulti già

presentata la Cilas e la delibera di approvazione dei lavori.







Tra i bonus che invece sembrano destinati a scomparire del tutto nel 2025

compaiono il *Bonus Verde* (detrazione Irpef del 36% per la sistemazione di

aree verdi scoperte degli edifici privati) e il *Bonus decoder tv*

(agevolazione fino a 50 euro per l’acquisto di televisori e decoder per la

ricezione dei programmi televisivi con i nuovi standard tecnologici).







In base agli ultimi dati disponibili, l’insieme dei crediti legati ai bonus

edilizi in vigore da fine 2020 al 2024 avrebbe raggiunto un costo totale di

circa 220 miliardi di euro, con un peso virtuale, spalmato sulla

collettività, pari a 8.527 euro a famiglia residente – calcola Assoutenti.