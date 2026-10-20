Frase del giorno

20 Ott, 2026
  1. Home
  2. Attualità
  3. Blocchi stradali paralizzano il Fucino: tir fermi e ortaggi bloccati

Blocchi stradali paralizzano il Fucino: tir fermi e ortaggi bloccati

Fermo il 60% degli ortaggi nazionali. Appello urgente a Regione e Governo: ripristino dell'ordine pubblico, stop alle accise sui carburanti e sospensione dei contributi e interessi sui mutui

Blocchi stradali paralizzano il Fucino: tir fermi e ortaggi bloccati

Non è soltanto un'emergenza economica per le imprese, ma un attacco diretto alla tenuta degli approvvigionamenti e all'autosufficienza alimentare dell'intero Paese. La paralisi dei trasporti che sta bloccando il comprensorio del Fucino mette a repentaglio la fornitura di beni di prima necessità per milioni di cittadini. Fermare con blocchi forzati, intimidazioni e atti di sabotaggio i mezzi diretti verso i mercati, la Grande Distribuzione e le industrie di trasformazione del Centro-Sud significa interrompere a tutti gli effetti un servizio di pubblica utilità.

L'imprenditore agricolo non svolge infatti una semplice attività commerciale, ma rappresenta il primo e insostituibile garante della sicurezza e della sovranità alimentare nazionale: assicurare ogni giorno cibo fresco sugli scaffali è un presidio sociale strategico che lo Stato ha il dovere di proteggere.

Di fronte a una situazione ormai fuori controllo, il Presidente di Confagricoltura Abruzzo, Fabrizio Lobene, è intervenuto con una presa di posizione netta, inviando una comunicazione urgente ai vertici regionali e nazionali. «Segnalo che dal Fucino, in piena raccolta degli ortaggi, non parte più nulla verso i mercati, le piattaforme della GDO, le imprese agroalimentari di lavorazione e condizionamento e trasformazione di prodotti agricoli situati nel Centro e Sud Italia», scrive Lobene nella sua nota indirizzata al Presidente della Giunta regionale Marco Marsilio, al Vicepresidente e Assessore all'Agricoltura Emanuele Imprudente, al Presidente nazionale di Confagricoltura Massimiliano Giansanti e al Direttore Generale Roberto Caponi. «Accanto ai prodotti deperibili, in pratica tutte le verdure a foglia, pomodori e finocchi, ci sono carote e patate. In questo periodo il nostro comprensorio assicura ai consumatori italiani il 60% dei prodotti orticoli».

«I nostri associati ci segnalano blocchi stradali praticati da manifestanti che usano anche pratiche illegali come la foratura di pneumatici a chi vuole transitare», prosegue il presidente. «Ricordiamo che con il riempimento degli scaffali dei negozi l'imprenditore agricolo assicura un servizio pubblico indispensabile e, a tutti gli effetti, da tutelare». A questi livelli, sottolinea Lobene, «non bastano più comunicati stampa ma richieste al Governo nazionale con assoluta urgenza»: il ripristino dell'ordine pubblico, la sospensione delle accise dei carburanti, la sospensione dei contributi agricoli dipendenti e autonomi e la sospensione degli interessi passivi dei mutui.

Lasciare che il 60% della produzione orticola nazionale marcisca nei magazzini o resti bloccata sui piazzali per l'impossibilità di circolare liberamente e in sicurezza rappresenta un paradosso inaccettabile. Confagricoltura Abruzzo ribadisce che difendere il lavoro degli agricoltori del Fucino significa difendere l'autonomia alimentare dell'Italia: senza il ripristino immediato della legalità sulle strade e senza misure straordinarie che abbattano il peso insostenibile dei costi energetici, previdenziali e finanziari, a pagare il prezzo più alto saranno l'intera filiera agroalimentare e le famiglie italiane.

Tags: Blocco stradale Ortaggi Fucino Accise Carburanti Contributi Confagricoltura abruzzo

Vedi anche

Allarme Fucino, grandine devasta i campi
Economia

Allarme Fucino, grandine devasta i campi

03 Lug, 2025
Maxi controlli ai distributori di benzina per il “riallineamento accise”
Cronaca

Maxi controlli ai distributori di benzina per il “riallineamento accise”

20 Mag, 2025
Scoperta maxi evasione sui carburanti da 9 milioni di euro
Cronaca

Scoperta maxi evasione sui carburanti da 9 milioni di euro

11 Ott, 2024
Fa caldo, anticipata l'irrigazione del Fucino
Attualità

Fa caldo, anticipata l'irrigazione del Fucino

06 Mag, 2015
Morte nel Fucino, Del Corvo: "E' un problema drammatico"
Attualità

Morte nel Fucino, Del Corvo: "E' un problema drammatico"

29 Gen, 2015
Contributi per le manifestazioni culturali, erogato il bando
Cronaca

Contributi per le manifestazioni culturali, erogato il bando

23 Ott, 2014
Piazza Salotto si fa Biologica
Food & Wine

Piazza Salotto si fa Biologica

30 Ago, 2012
Benzina a 2 €/l. Perchè no?
Economia

Benzina a 2 €/l. Perchè no?

29 Ago, 2012
Igp? E' la patata del Fucino
Ambiente

Igp? E' la patata del Fucino

18 Lug, 2012

Identity

Abruzzo Independent

Alcune foto potrebbero essere prese dal Web e ritenute di dominio pubblico; i proprietari contrari alla pubblicazione possono scrivere a info@abruzzoindependent.it

Links

Abruzzo Independent © 2026 Independent Identity P.I. 01991660687 registrazione del Tribunale di Pescara n.25/2010 - Iscrizione Roc 22661