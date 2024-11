‘Blitz’ in un parcheggio a Martinsicuro, in manette due pusher

Due persone sono state arrestate a Martinsicuro per spaccio di stupefacenti. Le indagini sono state eseguite mediante un servizio di osservazione e pedinamento nei confronti dei sospettati, che sono stati colti in flagranza di reato all’interno di un’area commerciale, durante la cessione di una partita di droga. Dopo il ‘blitz’ sono state eseguite le perquisizioni presso i rispettivi domicili dove sono stati rinvenuti, oltre a ulteriori quantità di stupefacente, sostanze da taglio, bilancini di precisione e materiale per il confezionamento, per la pesatura e per la parcellizzazione delle sostanze. In particolare: 167,05 grammi di hashish, 66,31 grammi di cocaina, 27,2 grammi di mannitolo (sostanza “da taglio”), 1 bilancino di precisione, banconote per un importo di € 450,00, 3 fogli in cellophane atti al confezionamento, 1 mortaio con evidenti tracce di cocaina, 3 coltelli con lama intrisa di hashish, un paio di forbici con lame intrise di hashish, 1 martello con tracce di cocaina e 1 smartphone, il tutto posto sotto sequestro.