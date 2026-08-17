Bayeshan si autoproclama campione: fuori il video di “Sono un campione”

Bayeshan torna con il nuovo video ufficiale di “Sono un campione”, un brano ironico, estivo e volutamente sopra le righe. Un ritorno che non chiede permesso: entra, sale sul podio e si sistema la medaglia da solo.

Dopo il trailer del ritorno, l’artista presenta un videoclip colorato, surreale e realizzato con l’ausilio dell’intelligenza artificiale, dove il concetto di “campione” viene preso, agitato bene e trasformato in una dichiarazione ironica di autostima.

Qui non c’è il solito vincitore serio, perfetto e illuminato dal tramonto. Il campione di Bayeshan è più imprevedibile: esagerato, teatrale, autoironico, convinto quanto basta per far sorridere e abbastanza fuori dagli schemi da restare impresso.

Guarda il video ufficiale:

Il video gioca con un’estetica pop e paradossale, tra situazioni improbabili, immagini sopra le righe e un protagonista che sembra aver vinto una gara alla quale forse era iscritto solo lui. Ma è proprio questo il punto: “Sono un campione” non vuole prendersi troppo sul serio, ma vuole arrivare dritto, con energia, leggerezza e un’immagine forte.

L’utilizzo dell’AI diventa parte integrante del progetto: non solo uno strumento tecnico, ma un modo per amplificare il mondo surreale di Bayeshan, fatto di maschere, personaggi, scenari impossibili e ironia visiva.

Chi è Bayeshan

Bayeshan è un artista musicale legato alla scena rap e urban italiana, già raccontato in passato anche come rapper di Montesilvano. Nel corso degli anni ha costruito un immaginario personale fatto di ironia, provocazione, linguaggio diretto e forte attenzione alla componente visiva.

La sua musica vive insieme alle immagini: maschere, personaggi, situazioni surreali e videoclip diventano parte del racconto. Bayeshan non si limita a pubblicare brani, ma costruisce piccoli episodi di un universo personale, a metà tra musica, provocazione e intrattenimento.

Con “Sono un campione”, l’artista inaugura una nuova fase: Bayeshan 3.0, una ripartenza ironica e volutamente esagerata. Il brano anticipa inoltre l’uscita del nuovo album, prevista durante l’inverno.