Bambino autistico ritrovato in Piazza Alcyone

É stata una mattinata particolare, quella vissuta ieri da un agente dalla Polizia di Stato del Servizio Squadra Volante. L’uomo, che era con un collega, ha notato un bambino intento a giocare con l’acqua nella Fontana di Piazza Alcyone sul lungomare di Pescara. Ma fin qui nulla di strano, se non per il fatto che il piccolo era da solo, sembrava infreddolito e tutto inzuppato.



Ci é voluto poco per capire che qualcosa non andava, così é stato attivato il servizio di pronto intervento e si é scoperto che il piccolo era fuggito da un istituto scolastico, poco distante. Per fortuna questa spiacevole situazione si é conclusa con un lieto fine, anche grazie alla bravura del poliziotto.