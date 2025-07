La Guardia Costiera ed i Vigili del Fuoco stanno cercando una bambina dispersa in mare. Oltre ad un elicottero ci sono due mezzi e una squadra di subacquei vicino agli scogli davanti al litorale di spiaggia libera in centro a Pescara. Secondo una prima ricostruzione stava facendo il bagno con due sorelline quando è accaduto qualcosa che non è chiaro: forse un'onda più grossa, forse la corrente, una buca, ma le piccole hanno avuto difficoltà a restare a galla. Dalla spiaggia qualcuno si è accorto del pericolo ed ha chiesto aiuto. Alcuni bagnanti si sono precipitati ed hanno raggiunto le sorelle, ma la terza era scomparsa. Ora sono in corso le ricerche ma c'è pessimismo sulle possibilità di trovarla