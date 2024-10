Avvocato truffa i propri clienti. Arrestato

Due misure cautelari personali in carcere nei confronti di un avvocato (sospeso nel frattempo dall’ordine) e di un imprenditore, quattro indagati responsabili di molteplici condotte delittuose, tra cui truffa, riciclaggio, autoriciclaggio e falso materiale. E’ questo il bilancio di un’operazione condita dalla Procura di Ascoli Piceno e che, purtroppo, raggiunge anche l’Abruzzo. Secondo gli investigatori della Guardia di Finanza il meccanismo fraudolento messo in piedi si basava su ordinanze fittizie e ben falsificate per convincere i clienti a versare denaro e onorari per diverse migliaia di euro, agendo insieme ad altre persone come gli imprenditori coinvolti in varie operazioni. Sono sette i casi di truffa contestati ai sei indagati, corrispondenti alle somme versate per complessivi 200mila euro. Ora toccherà ai giudici accertare, in regolare procedimento giudiziario, le responsabilità degli indagati. Ovviamente si spera anche che i soggetti truffati possano recuperare le somme perdute.