Auto a fuoco nel parcheggio dell'ex clinica Baiocchi

Solo tanto spavento ma per fortuna nessuno è rimasto ferito nell'incendio che ha distrutto un veicolo all'interno del parcheggio del distretto sanitario Pescara Nord. Il fuoco è divampato molto probabilmente a causa di un corto circuito questa mattina, giovedì 11 maggio poco dopo le 10.30, in via Nazionale Adriatica Nord, nei pressi dell'ex clinica Baiocchi. Prontamente sul posto sono giunti due mezzi dei Vigili del Fuoco di Pescara che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza il veicolo in pochissimo tempo.