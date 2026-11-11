Attacchi hacker: evacuate le scuole in provincia di Pescara

Un attacco hacker su tutto il territorio italiano sta creando disagi nel mondo della scuola, non solo in Abruzzo ma sull'intero territorio nazionale. Un attacco informatico su vasta scala, veicolato tramite mail di minaccia inviate direttamente alle caselle di posta elettronica degli istituti scolastici, ha fatto scattare protocolli d'emergenza e l'evacuazione immediata dei plessi.

Anche in provincia di Pescara la situazione è in costante evoluzione. In diversi istituti comprensivi e scuole del territorio – compresi i plessi scolastici dell'area metropolitana – i dirigenti scolastici hanno disposto l'uscita anticipata e l'evacuazione precauzionale degli studenti in attesa delle verifiche.

Stando alle prime ricostruzioni, l'allarme è scattato nelle prime ore della mattina di oggi, mercoledì 11 novembre, quando i sistemi informatici delle segreterie scolastiche hanno recapitato messaggi di minaccia coordinati a centinaia di istituti in tutta Italia. Contenuti analoghi hanno fatto scattare l'allerta rossa e le procedure di evacuazione immediata a scopo precauzionale.

Sul posto stanno operando le Forze dell'Ordine impegnati nel tracciamento dell'origine dei messaggi informatici. Al momento le autorità mantengono il massimo riserbo per consentire lo svolgimento dei rilievi, mentre molti genitori sono stati contattati per riprendere i propri figli prima del regolare orario di uscita.

Notizia in aggiornamento.