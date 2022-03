Asili nido: domande di riammissione fino al 15 aprile

Da lunedì 7 marzo e fino al 15 aprile è possibile inoltrare domanda di riammissione ai nidi d’infanzia comunali per l’anno scolastico 2022/2023. A dare l'annuncio il vice sindaco di Pescara Gianni Santilli. "Il modulo di domanda – precisa il l'assessore competente – dovrà essere scaricato nella sezione 'News Avvisi Pubblici' del sito istituzionale dell’ente e nell’area riservata 'Servizio al Cittadino – Studiare – Asili Nido', e compilato da un genitore. Le riammissioni riguardano i bambini che nell’anno scolastico in corso frequentano gli asili nido comunali e che hanno la priorità in base al Regolamento comunale". Le domande di riammissione per l’anno scolastico 2022/2023.non sono soggette alla redazione della graduatoria in quanto l’inserimento è automatico, essendo espressione del proseguimento del percorso educativo già avviato. "Per quanto riguarda le nuove ammissioni – aggiunge Santilli –, si potrà presentare istanza a partire dal 2 maggio, non appena pubblicato il relativo avviso pubblico".