Arrestato un cinquantenne con oltre tre chili di cocaina

Un cittadino italiano di circa 50 anni, originario della provincia di Chieti e residente a Pescara, è stato arrestato dalla Polizia di Stato perché trovato in possesso di una consistente quantità di sostanze stupefacenti, presumibilmente destinata allo spaccio.

L’operazione è stata condotta dagli investigatori della sezione antidroga della Squadra Mobile, nell’ambito dei servizi predisposti dalla Questura di Pescara per contrastare il traffico e la diffusione di droga sul territorio cittadino.

Gli agenti, al termine di una mirata attività di osservazione e controllo, hanno effettuato una serie di accessi nei luoghi di abitazione e negli immobili nella disponibilità dell’indagato, situati nell’area nord del capoluogo adriatico. Secondo quanto ricostruito dalla Polizia, gli spazi sarebbero stati utilizzati come base per un’attività stabile di traffico e spaccio di stupefacenti.

Durante le perquisizioni sono stati rinvenuti complessivamente 3.100 grammi di cocaina e 7 grammi di hashish, oltre a materiale ritenuto idoneo al confezionamento e alla successiva vendita della droga.

L’arresto si inserisce nel più ampio piano di contrasto predisposto dalla Questura di Pescara per prevenire e reprimere il traffico di sostanze stupefacenti, con l’obiettivo di rafforzare i controlli e garantire maggiori livelli di sicurezza nelle diverse aree della città.

Al termine degli accertamenti, e d’intesa con l’autorità giudiziaria, il cinquantenne è stato sottoposto a regime restrittivo in attesa del giudizio.

Si precisa che la persona arrestata è da considerarsi indagata e presunta innocente fino a eventuale sentenza definitiva.