Arrestato pluripregiudicato teramano

Si è conclusa ieri un’operazione a livello nazionale ad alto impatto investigativo finalizzata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti e del porto abusivo di armi. L’attività ha rafforzato il controllo nelle zone più sensibili, per prevenire episodi di violenza, anche tra minori. L’operazione di alto impatto nazionale è stata condotta dagli investigatori delle Squadre Mobili, coordinati dal Servizio Centrale Operativo.

L’attività investigativa, che ha visto il coinvolgimento anche degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine e di altri uffici delle Questure, ha portato all’arresto di 1335 soggetti, di cui 31 minorenni e 2358 denunce a piede libero, tra cui 142 minori.

Sono stati sequestrati complessivamente circa 430 kg di sostanze stupefacenti, suddivisi in 48 kg di cocaina, 379 kg di cannabinoidi e 7 kg di eroina.

A testimonianza dell’efficacia dell’attività di prevenzione, sono state sequestrate 111 armi da fuoco, anche a canna lunga tra cui un fucile d’assalto Colt Ar15, diverse armi da guerra e un giubbotto antiproiettili nonché numeroso munizionamento.

Particolare attenzione è stata riservata al contrasto del porto di armi bianche, soprattutto in ambito giovanile, rinvenendo 250 armi bianche, tra cui taglierini, tirapugni, teser, sfollagente telescopici, fionde, machete, sciabole e accette.

Nel corso dell’operazione, sono state identificate 297.071 persone, di cui 15.665 minorenni. I controlli si sono concentrati all’interno di quartieri cittadini e nelle vicinanze di locali notturni, dove si registra un maggior consumo di droga.

In Provincia di Teramo, nel corso dell’attività svolta dalla Squadra Mobile, dopo preliminari investigazioni su soggetti e luoghi ritenuti di interesse, anche partendo dal monitoraggio dei social network, sono stati effettuati numerosi controlli e varie perquisizioni con identificazione di oltre 1600 persone.

Nel corso dei controlli sono state denunciate 19 persone, in particolare per reati contro il patrimonio, contro la persona, in materia di immigrazione clandestina, di resistenza a pubblico ufficiale e di porto di armi e oggetti atti ad offendere. Sono stati sequestrati un coltello, una mazza e vari grammi di sostanze stupefacenti del tipo hashish, marijuana, cocaina ed eroina, trovate a soggetti a cui è stata contestata la detenzione per uso personale.

Nel corso delle attività è stato tratto in arresto un cittadino italiano sessantenne pluripregiudicato, destinatario di un ordine di carcerazione emesso a seguito di condanne definitive per i reati di tentato omicidio, lesioni, violenza privata e per reati contro il patrimonio. L’uomo è stato rintracciato da personale della Squadra Mobile in una struttura ricettiva del capoluogo e dovrà scontare una pena residua di circa sette anni.