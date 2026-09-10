Arrestato per furto nell’area di risulta

É stato arrestato, ed è finito in carcere, un uomo di 54 anni senza fissa dimora, che è stato bloccato in flagranza di reato mentre stava mettendo a segno un furto. Lo hanno fermato gli agenti della Polizia locale, diretti dal comandante Danilo Palestini, ieri pomeriggio. La pattuglia, che stava effettuando in moto un controllo per la prevenzione dei reati e dei comportamenti incivili, ha notato l'uomo durante il pattugliamento dei parcheggi dell'area di risulta. Attorno alle 17:40 gli agenti hanno visto il 54enne introdursi furtivamente nell'abitacolo di un veicolo in sosta e cominciare a rovistare all'interno del veicolo al fine di impossessarsi degli oggetti custoditi nell'auto. Lo hanno fermato, sorprendendolo in flagranza di reato, identificato e arrestato per i reati di furto e danneggiamento. Questa mattina l'arresto è stato convalidato ed è stato disposto il trasferimento in carcere. "L'attenzione della Polizia locale in centro è sempre alta", dice il sindaco Carlo Masci, "per prevenire la commissione di reati, contrastare il degrado e la commissione di atti di inciviltà e aumentare la percezione di sicurezza dei cittadini. I risultati ci sono, sono quotidiani, e ringrazio chi lavora ogni giorno per dare risposte ai cittadini e alle attività commerciali".