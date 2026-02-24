“Legami alle comete, come alle code dei cavalli, trascinami, squarciandomi sulle punte delle stelle.”. Vladimir Vladimirovič Majakovskij
Arrestato istruttore per abusi su minori
L'uomo si trova ai domiciliari per ordine della Procura della Repubblica
Un istruttore è stato arrestato dai carabinieri di Pescara e messo agli arresti domiciliari con l'accusa di violenza sessuale su minore. Gli abusi sarebbero avvenuti in palestra del Pescarese ai danni di tre ragazze. A denunciare il tutto la madre di una delle vittime che ha fatto scattare le indagini. Nei prossimi giorni sarà interrogato per rispondere alle gravi accuse mosse a suo carico.