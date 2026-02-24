Frase del giorno

24 Feb, 2026
Arrestato istruttore per abusi su minori

L'uomo si trova ai domiciliari per ordine della Procura della Repubblica

Arrestato istruttore per abusi su minori

Un istruttore è stato arrestato dai carabinieri di Pescara e messo agli arresti domiciliari con l'accusa di violenza sessuale su minore. Gli abusi sarebbero avvenuti in palestra del Pescarese ai danni di tre ragazze. A denunciare il tutto la madre di una delle vittime che ha fatto scattare le indagini. Nei prossimi giorni sarà interrogato per rispondere alle gravi accuse mosse a suo carico.

