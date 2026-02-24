Arrestato istruttore per abusi su minori

Un istruttore è stato arrestato dai carabinieri di Pescara e messo agli arresti domiciliari con l'accusa di violenza sessuale su minore. Gli abusi sarebbero avvenuti in palestra del Pescarese ai danni di tre ragazze. A denunciare il tutto la madre di una delle vittime che ha fatto scattare le indagini. Nei prossimi giorni sarà interrogato per rispondere alle gravi accuse mosse a suo carico.