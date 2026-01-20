Frase del giorno

20 Gen, 2026
  3. Arrestato il piromane del Progetto Case a L'Aquila

Arrestato il piromane del Progetto Case a L'Aquila

E' un 23enne del posto sospettato di aver appiccato otto incendi nel quartiere Bazzano

Dopo mesi di indagine ha un nome ed un voto il piromane che, da febbraio a luglio scorso, avrebbe dato fuoco per ben otto volte agli appartamenti del Progetto Case (alloggi post-sisma) nel quartiere Bazzano a L'Aquila. Si tratta di un giovane di 23 anni, aquilano, che sarebbe stato identificato anche grazie ad alcune testimonianze. Secondo quanto trapelato avrebbe usato la tecnica del cambio degli abiti per depistare le indagini, una volta appiccati i roghi in quegli edifici dove avevano trovato riparo senza fissa dimora e disperati. Ora toccherà capire il valore del quadro probatorio nell'ambito del processo giudiziario che prevede l'accusa di incendio e devastazione, reati per i quali sono previste pene detentive molto lunghe.

