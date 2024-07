Arrestato altro pescarese con 2,5 chili di droga

Nel pomeriggio di ieri, personale della Squadra Mobile, nell’ambito dei servizi di rafforzamento disposti dal Questore di Pescara Carlo Solimene nella zona centrale di Pescara, traeva in arresto un giovane pregiudicato che trasportava due chili e mezzo di droga all’interno della sua autovettura.

Gli investigatori hanno proceduto al controllo dell’autovettura alla cui guida si trovava il F.P, marito dell’intestataria del veicolo, il quale percorreva la via del Circuito in direzione centro. Il conducente si è dimostrato subito molto nervoso, per cui gli operatori hanno ritenuto opportuno procedere alla perquisizione della vettura, operazione che ha permesso il rinvenimento ed il contestuale sequestro di gr.557 di hashish e gr.2.080 di marijuana, occultati all’interno di un borsone sportivo riposto nel baule posteriore.

Per tali ragioni, è stato tratto in arresto ed associato presso la Casa Circondariale di Pescara a disposizione dell’A.G. competente.