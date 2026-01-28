Litigio in hotel finisce a coltellate

Frase del giorno

28 Gen, 2026
Un ventisettenne è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio: ha ferito a coltellate il compagno di stanza. I dettagli nell'articolo

Ancora fatti molto gravi dalla cronaca teatina. La Squadra Mobile della Questura di Chieti, insieme alla Squadra Volante, nella notte del 28.01.26, ha arrestato un uomo di 27 anni con l’accusa di tentato omicidio. Nello specifico, i poliziotti sono intervenuti presso un noto esercizio alberghiero di Chieti, per una lite avvenuta in una stanza. Uno dei due uomini, ospite della struttura, si presentava a terra, attinto da varie coltellate sul volto e sul collo.  Attualmente è ricoverato in prognosi riservata. Il soggetto arrestato è stato associato nella Casa Circondariale di Madonna del Freddo, a disposizione della Procura della Repubblica. Indagini in corso da parte della Squadra Mobile.

 

