Arrestati con 200mila euro di cocaina vicino all’Angelini

Trasportavano oltre due chili di cocaina per un valore di 200 mila euro. Quattro persone, due uomini e due donne di origini pugliesi, sono state fermate e arrestate nei pressi dello stadio 'Angelini' di Chieti durante un controllo.

Gli agenti durante il controllo del territorio hanno fermato due auto ed hanno accertato che i due uomini ed una delle donne avevano a loro carico numerosi precedenti penali, soprattutto per delitti inerenti gli stupefacenti. Durante la perquisizione in una delle vetture gli agenti hanno trovato una busta contenente tre involucri con all'interno 2.1 kg di cocaina. Nell’altro mezzo, invece, veniva trovato denaro contante per un ammontare pari a 8000 euro, nascosta nel portabagagli posteriore nel vano ruota di scorta.

A quel punto per i quattro scattava l'arrestato in flagranza di reato per detenzione illecita di sostanza stupefacente.

Sono in corso ulteriori indagini ed accertamenti volti a verificare la provenienza della sostanza sequestrata, che, essendo di ottima qualità, una volta immessa sul mercato della vendita al dettaglio avrebbe fruttato un guadagno pari a 200 mila euro.