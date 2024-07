Arrestata in Germania pericolosa latitante pescarese

Nel corso del pomeriggio, i Carabinieri del Reparto Operativo del Comando Provinciale di Pescara, a conclusione di complessa ed articolata attività investigativa, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pescara, hanno tratto in arresto una 49enne pescarese, resasi irreperibile da circa 7 (sette) anni ed inserita nell'elenco dei primi 50 (cinquanta) latitanti pericolosi, redatto dal Dipartimento Centrale Polizia Criminale del Ministero dell’Interno. La stessa è stata condannata ad una pena di 18 anni 11 mesi e 20 giorni di reclusione e pagare una multa di 51.800 euro, poiché ritenuta responsabile di produzione, vendita, acquisto illecito di stupefacenti ed evasione, reati commessi in Pescara tra il 2006 e il 2017. La donna è stata rintracciata dai Carabinieri del Reparto Operativo di Pescara nella città di Duisburg, dove a seguito di proficui scambi info-investigativi veniva fermata dalla polizia tedesca all’interno di un’abitazione, in esecuzione di mandato di arresto europeo in attesa di estradizione.