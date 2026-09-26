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Armi e droga nel quartiere San Donato: arrestato un minorenne, denunciato un coetaneo

La Polizia di Stato ha eseguito perquisizioni nei confronti di tre giovani. Uno è stato trovato con una pistola clandestina con matricola abrasa, un altro con hashish e coltelli

Armi e droga nel quartiere San Donato: arrestato un minorenne, denunciato un coetaneo

Nei giorni scorsi, i poliziotti della Questura di Pescara, con l’ausilio dell’Unità Cinofila, hanno dato esecuzione a un decreto di perquisizione personale, locale e contestuale sequestro nei confronti di tre minorenni italiani, indagati per porto e detenzione abusiva di armi. Il provvedimento è stato emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni de L’Aquila, che ha coordinato l’attività investigativa.

L’operazione trae origine dalle indagini condotte dalla Sezione Minori della Squadra Mobile a seguito dei violenti fatti di cronaca avvenuti in Via Basento, nel quartiere San Donato. In quella circostanza, durante una lite tra giovanissimi, un minore rimase ferito da un colpo di pistola esploso da un amico di un altro giovane accoltellato, intervenuto in sua difesa. La ricostruzione della dinamica portò, all’epoca, all’arresto dell’autore dello sparo per tentato omicidio e al deferimento dell’accoltellatore per lesioni aggravate.

I successivi approfondimenti investigativi della Squadra Mobile hanno consentito di individuare un ulteriore gruppo di minorenni vicini all’aggressore, inseriti in contesti legati allo spaccio di sostanze stupefacenti e all’ostentazione di armi.

L’esito delle indagini ha così fatto scattare la perquisizione nei confronti dei tre giovani. Nel corso dell’attività, uno di essi è stato trovato in possesso di un’arma clandestina con matricola abrasa, munita di caricatore e proiettili, oltre a diverse armi bianche. Un altro minore è stato invece sorpreso con circa 20 grammi di hashish, un bilancino di precisione, materiale destinato al confezionamento delle dosi e vari coltelli a serramanico.

L’operazione di polizia giudiziaria si è conclusa con l’arresto del giovane trovato in possesso della pistola, condotto presso il Centro di Prima Accoglienza di L’Aquila su disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Contestualmente, per il secondo minore è scattata la denuncia in stato di libertà per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.

Tags: Armi Droga San donato Pescara Arrestato Minorenne Polizia Ultime notizie

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