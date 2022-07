Armato di pistola rapina il Conad di via Bologna

Una rapina è stata messa a segno intorno alle 14 nel supermercato Conad di Via Bologna a Pescara. Un uomo con il volto travisato da un casco ha minacciato il personale dell'attività con una pistola Dopo essersi fatto consegnare i soldi contenuti in due registratori di cassa si è dato poi alla fuga. Il bottino è in corso di quantificazione. Subito dopo sul posto sono arrivati i carabinieri della Compagnia di Pescara che raccolto le testimonianze e ora si stanno ora occupando delle indagini. Si stanno passando al setaccio anche le immagini del sistema di videosorveglianza interno. Non si esclude che fuori vi era un complice a far da palo.