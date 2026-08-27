Aria medicinale prodotta on-site: controllo, tracciabilità e qualità con MIXTEL di Air Liquide Healt

L’aria medicinale è un gas impiegato in diversi reparti ospedalieri, tra cui rianimazione, sale operatorie, pneumologia e neonatologia. Può essere fornita in bombole, prodotte da officine farmaceutiche e dotate di AIC, oppure preparata direttamente all’interno della struttura sanitaria. In questo secondo caso, si tratta di una preparazione galenica, che richiede materie prime controllate e un processo affidabile.

Per le strutture che vogliono preparare internamente l’aria medicinale, Air Liquide Healthcare ha sviluppato MIXTEL, un dispositivo progettato per produrre aria medicinale sintetica attraverso la miscelazione di Ossigeno Liquido AIC e Azoto Liquido FU. La scelta di queste materie prime consente di conoscerne la qualità all’origine, un aspetto che distingue questa soluzione dalla produzione tramite compressori, nella quale la composizione dell’aria utilizzata come materia prima non può essere controllata nello stesso modo.

Durante il funzionamento, MIXTEL regola la pressione e verifica in modo continuo il tenore di ossigeno presente nella miscela. Il doppio sistema di analisi all’ossido di zirconio controlla l’accuratezza del gas prodotto, mentre un modulo a microprocessore monitora i principali parametri di produzione. Qualora venga rilevato un malfunzionamento, il dispositivo può arrestarsi e trasmettere segnali di allarme ai sistemi di telemetria, rendendo possibile anche il controllo da remoto.

La produzione viene quindi seguita lungo tutte le sue fasi per supportare il farmacista ospedaliero nel rispetto delle Norme di Buona Preparazione e della Farmacopea italiana ed europea.

La soluzione sviluppata da Air Liquide Healthcare riunisce così precisione nella miscelazione, monitoraggio continuo, sicurezza operativa e semplicità di manutenzione, offrendo alle strutture sanitarie uno strumento pensato per mantenere sotto controllo la qualità dell’aria medicinale prodotta on-site.