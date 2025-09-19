Area di risulta: c'è il bando per la progettazione

È stato pubblicato dal Comune il bando per l’affidamento della progettazione del lotto 2 dell’ex Area di risulta, un’opera dal valore strategico e simbolico per la città di Pescara che andrà a innestarsi con il progetto del primo lotto, che vedrà l’inizio dei lavori entro la fine di questo mese.

Il bando, del valore complessivo di 1.011.724,06 €, resterà aperto fino al 16 ottobre 2025 e segna l’avvio di un progetto che interesserà un’area di 29.063 metri quadrati. L’intervento, dal costo complessivo di circa 16 milioni di euro, prevede la realizzazione di una nuova struttura viaria per collegare via Bassani-Pavone a via Michelangelo, un moderno terminal autobus e un parcheggio interrato ad un unico livello con circa 400 posti auto. Per cui, al termine della realizzazione del secondo lotto, Pescara potrà contare non solo su infrastrutture moderne ed efficienti, ma anche su un’area caratterizzata da verde urbano e giochi d’acqua, che andranno ad armonizzarsi con il parco già completato nel primo lotto.

Un progetto che unisce funzionalità e bellezza, mobilità e vivibilità, trasformando l’ex area di risulta in un nuovo cuore pulsante della città.

“Con questo nuovo passo - dichiara il sindaco Carlo Masci - proseguiamo con determinazione l’impegno preso con i pescaresi: rendere l’ormai ex area di risulta, dopo quasi 40 anni, un luogo, bello, vivibile e di socializzazione, mantenendo anche la funzione di accoglienza in città grazie ai parcheggi posti a sud e a nord. Anche nel secondo lotto restano protagonisti il verde, l’acqua e gli spazi pubblici di aggregazione simboli di una visione che vuole proiettare Pescara nel panorama europeo, costruendo una città sempre più moderna, efficiente ma, soprattutto, sostenibile e verde. Questo intervento è l’ulteriore conferma che stiamo velocemente ridisegnando il futuro della nostra città con una visione strategica, in linea con i desiderata dei cittadini.”

“A pochi giorni dall’avvio dei lavori per il nuovo parcheggio multipiano nella zona sud - commenta il presidente della commissione Lavori Pubblici, Massimo Pastore - abbiamo già pubblicato il bando di progettazione del secondo lotto. Si tratta di un intervento fondamentale che migliorerà in maniera significativa il flusso pedonale e la viabilità cittadina, dotando Pescara di circa 400 posti auto interrati, una risposta concreta alle esigenze di residenti, commercianti e visitatori. Un ringraziamento doveroso va al Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, e a tutta la sua maggioranza per aver creduto in questo progetto e per averne finanziato la realizzazione attraverso il Fondo di Sviluppo e Coesione. È la dimostrazione che la collaborazione istituzionale, quando è forte e concreta, porta risultati tangibili per la città e per i pescaresi”.