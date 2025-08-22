Frase del giorno

22 Ago, 2025
Ancora una vittima nelle montagne d'Abruzzo

A perdere la vita un escursionista aquilano di 44 anni che era andato da solo sul Monte Prena

Ancora una vittima nelle montagne d'Abruzzo

Ancora una vittima nelle montagne d'Abruzzo che quest'anno ha registrato finora 8 decessi mentre lo scorso anno, nel 2024, sono stati addirittura 19 i morti. Questo pomeriggio e' stato ritrovato senza vita l'escursionista aquilano 44enne disperso da ieri sul Monte Prena, una delle vette del massiccio del Gran Sasso.

L'allarme era scattato quando i familiari non lo hanno visto rientrare a casa.

La sua auto era stata individuata ai piedi del Monte Camicia, da dove presumibilmente aveva intrapreso l'ascesa. La vittima aveva 44 anni.
   

Le ricerche, coordinate dai vigili del fuoco e dal Soccorso Alpino, sono andate avanti per tutta la notte, con l'impiego di squadre di terra, elisoccorso e unità cinofile del Comando provinciale dei vigili del fuoco di Teramo. 

La città di L'Aquila si sta stringendo intorno ai familiari della vittima per questa tragedia insopportabile.

