Ancora una vittima nelle montagne d'Abruzzo che quest'anno ha registrato finora 8 decessi mentre lo scorso anno, nel 2024, sono stati addirittura 19 i morti. Questo pomeriggio e' stato ritrovato senza vita l'escursionista aquilano 44enne disperso da ieri sul Monte Prena, una delle vette del massiccio del Gran Sasso.

L'allarme era scattato quando i familiari non lo hanno visto rientrare a casa.

La sua auto era stata individuata ai piedi del Monte Camicia, da dove presumibilmente aveva intrapreso l'ascesa. La vittima aveva 44 anni.



Le ricerche, coordinate dai vigili del fuoco e dal Soccorso Alpino, sono andate avanti per tutta la notte, con l'impiego di squadre di terra, elisoccorso e unità cinofile del Comando provinciale dei vigili del fuoco di Teramo.





La città di L'Aquila si sta stringendo intorno ai familiari della vittima per questa tragedia insopportabile.