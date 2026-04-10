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Ancora truffe scoperte dalla Finanza

L'operazione "Red Gold" ha interessato società che operano nel settore energetico. Sequestrati beni di lusso e di grande valore

Ancora truffe scoperte dalla Finanza

La Guardia di Finanza di Pescara ha scoperto una frode fiscale nell'ambito dell'operazione "Red Gold".  Nel mirino società attive nel settore dei prodotti energetici a cui sono stati sequestrati beni di lusso di grande valore frutto dell'attività illecita. Si tratta dell'ennesima operazione portata a termine dai baschi verdi delle fiamme gialle che lunedì mattina forniranno ulteriori dettagli su quanto accaduto. Ovviamente noi di AbruzzoIndepdent.it daremo contezza di quanto riferitoci dai militari del comando provinciale pescarese al servizio del Colonnello Bartolomeo Scalabrino.

Tags: Truffe finanza pescara sequestri società lusso

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