Frase del giorno

24 Set, 2025
Al San Salvatore primo trapianto di rene da donatore vivente

Intervento storico nella sanità abruzzese: un uomo ha donato un rene alla moglie, superando la differenza di gruppo sanguigno

Al San Salvatore primo trapianto di rene da donatore vivente

All’ospedale San Salvatore dell’Aquila è stato realizzato il primo trapianto di rene da donatore vivente AB0-incompatibile in Abruzzo: un marito ha donato un rene alla moglie, superando la differenza di gruppo sanguigno.  Un successo reso possibile dal lavoro di squadra di chirurghi, nefrologi, immunogenetisti, anestesisti, trasfusionisti e personale sanitario, coordinati dai professori e dottori Fabio Vistoli, Marilena Tunno, Franco Papola, Franco Marinangeli, Anna Rughetti, Patrizia Frascaria e Daniela Maccarone. Un esempio concreto di innovazione, scienza e solidarietà che restituisce speranza e futuro ai pazienti.

Tags: san salvatore trapianto rene marito gruppo sanguigno equipe Fabio Vistoli Marilena Tunno Franco Papola Franco Marinangeli Anna Rughetti Patrizia Frascaria

