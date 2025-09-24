“Legami alle comete, come alle code dei cavalli, trascinami, squarciandomi sulle punte delle stelle.”. Vladimir Vladimirovič Majakovskij
Al San Salvatore primo trapianto di rene da donatore vivente
Intervento storico nella sanità abruzzese: un uomo ha donato un rene alla moglie, superando la differenza di gruppo sanguigno
All’ospedale San Salvatore dell’Aquila è stato realizzato il primo trapianto di rene da donatore vivente AB0-incompatibile in Abruzzo: un marito ha donato un rene alla moglie, superando la differenza di gruppo sanguigno. Un successo reso possibile dal lavoro di squadra di chirurghi, nefrologi, immunogenetisti, anestesisti, trasfusionisti e personale sanitario, coordinati dai professori e dottori Fabio Vistoli, Marilena Tunno, Franco Papola, Franco Marinangeli, Anna Rughetti, Patrizia Frascaria e Daniela Maccarone. Un esempio concreto di innovazione, scienza e solidarietà che restituisce speranza e futuro ai pazienti.