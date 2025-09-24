Al San Salvatore primo trapianto di rene da donatore vivente

All’ospedale San Salvatore dell’Aquila è stato realizzato il primo trapianto di rene da donatore vivente AB0-incompatibile in Abruzzo: un marito ha donato un rene alla moglie, superando la differenza di gruppo sanguigno. Un successo reso possibile dal lavoro di squadra di chirurghi, nefrologi, immunogenetisti, anestesisti, trasfusionisti e personale sanitario, coordinati dai professori e dottori Fabio Vistoli, Marilena Tunno, Franco Papola, Franco Marinangeli, Anna Rughetti, Patrizia Frascaria e Daniela Maccarone. Un esempio concreto di innovazione, scienza e solidarietà che restituisce speranza e futuro ai pazienti.