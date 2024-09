Aggressione in cento

Apprendiamo dell’ennesima aggressione in centro tra gang di ragazzini con

coltelli, cinghia e sangue sulla strada . Ma cosa deve ancora accadere per

decretare che a Pescara in centro e in periferia c’è una emergenza

sicurezza attiva e preoccupante che necessita di misure adeguate ? Cosa ?

Altri morti ammazzati forse ?



Oramai il centro destra che governa Comune , Regione e Nazione deve

riconoscere il grande fallimento su uno dei temi a loro “più cari”: la

sicurezza urbana!



I parlamentari del centro destra pescaresi dovrebbero dimettersi. Come

anche i consiglieri regionali del centro destra e poi l’intera giunta

comunale con a capo il Sindaco . Si facessero da parte per lasciare il

governo della città a chi potrebbe fare molto meglio proprio sulla

sicurezza.



A Pescara, dopo l’ennesimo fatto di sangue, servono misure immediate . E le

misure immediate sono: esercito in ausilio alle forze di polizia con

“strade sicure”, elevare subito la Questura di Pescara a rango superiore

per avere anche maggiori uomini da dislocare sulle strade e creare presidi

fissi h24 nelle zone calde della città. Ad esempio, nei giardinetti

dell’area di risulta cosi come anche nel quadrilatero che va da Corso

Vittorio , Via De Amicis, Piazza Santa Caterina e Via Quarto dei Mille;

serve subito un presidio fisso che io intendo come ronda da parte di

personale anche misto di polizia locale, polizia di stato , carabinieri e

militari che possano effettuare una ronda continua h24 per fare prevenzione

e repressione dei fenomeni criminosi. La ronda delle forze dell’ordine avrà

il compito di fermare costantemente (non con blitz ogni tanto) e quindi

disperdere i c.d. “capannelli” di spacciatori che frequentano

quotidianamente quei posti e di garantire soprattutto la sicurezza dei

tanti cittadini, residenti e commercianti che per paura sono costretti e

fuggire da queste zone .



Ma tutto ciò dovrebbe essere chiesto, preteso e attuato dalla politica . In

che modo? Il Sindaco, unitamente ai parlamentari della sua coalizione,

dovrebbe pretendere ed obbligare politicamente i Ministeri competenti a

fare tutto ciò , a quel punto dai Ministeri dovrà partire l’indirizzo

politico affinchè le Autorità locali possano attuare le misure che ho

citato e che vado chiedendo da anni. Semplice , molto semplice se ci fosse

la volontà politica , difficile , molto difficile se si continua ad operare

con ipocrisia politica tipo la mozione con la quale l’amministrazione

chiede alla sua stessa coalizione di fare qualcosa, come se chiedessi a te

stesso di fare un qualcosa che in effetti potevi benissimo fare negli anni

e che non hai fatto . E’ davvero arrivato il momento di interrompere i

teatrini della politica, riconoscere il fenomeno, smetterla di dire che

Pescara è una città tranquilla e pretendere che chi sta a Roma faccia il

proprio dovere per intervenire concretamente nella città di Pescara .