Affido condiviso: le pari opportunità nella famiglia in crisi

Il convegno intende proporre una riflessione pubblica sull’attuazione del principio di bigenitorialità e biparentalità, introdotto dalla legge 8.2.2006, n. 54, “Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli” e rappresentato dal diritto del minore a mantenere un rapporto stabile ed equilibrato con entrambi i genitori, anche qualora sia intervenuta la cessazione del rapporto tra gli stessi. Saranno, pertanto, dibattute le principali criticità dell’affidamento mettendo a confronto la dottrina con la prassi su ampi temi proposti, come frequentazione, mantenimento, assegnazione della casa familiare, metodi di superamento del conflitto ed altro. L’evento, organizzato dalla FIDAPA - Sezione Pescara Portanuova, vuole evidenziare eventuali limiti e prospettive, in termini di innovazione, nell’applicazione della Legge citata che enuncia il diritto dei minori alla bigenitorialità e biparentalità, sancito dalla Convenzione Internazionale sui diritti del fanciullo (art. 9, par. 3), approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989.

Prima della riforma sull’affido condiviso, al genitore non affidatario era attribuito esclusivamente un “diritto di visita”. La legge 54/2006 costituisce una conquista per ogni genitore, atteso che i medesimi sono stati posti sullo stesso piano, con pari dignità ed importanza genitoriale, nella condivisione della responsabilità per l’esercizio congiunto della potestà e dell’amministrazione dei figli minorenni.

All’incontro parteciperanno figure professionali esperte in materia di diritto di famiglia e di tutela dell’infanzia e dell’adolescenza con l’obiettivo di dibattere sull’applicazione della normativa nonché valutare eventuali, possibili

miglioramenti sull’affido condiviso, affinché il principio di bigenitorialità e biparentalità trovi piena e corretta applicazione.

In particolare il prof. Marino Maglietta, fondatore e presidente dell’Associazione “Crescere Insieme”, docente di diritto di famiglia, consulente parlamentare e ideatore dell’affido condiviso nonché estensore dei testi base che hanno condotto alla legge in argomento, si confronterà con il dott. Angelo Mariano Bozza, presidente emerito del Tribunale di Pescara, in merito ai fondamenti dell’applicazione della normativa e sull’orientamento giurisprudenziale del locale Palazzo di giustizia, anche per quanto afferisce al mantenimento del minore. Considerato che, con la separazione dei coniugi, le relazioni familiari spesso definiscono una atmosfera meno protettiva e più fragile determinando, quindi, la necessità di una tutela più intensa per il minore, gli aspetti delle separazioni più problematiche e le situazioni di rischio per il benessere dei figli minori saranno testimoniati dalla dott.ssa Angela D’Egidio, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni di L’Aquila. Infine la pedagogista e mediatrice familiare dott.ssa Simona Foschini tratterà il tema della mediazione familiare alla luce delle novità legislative introdotte dal D.lgs 10.10.2022, n.150 (cd. legge “Cartabia”), con un approfondimento sugli accessi e sugli esiti dei percorsi di mediazione familiare.