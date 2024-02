Addio Eleonora Santoro dell'atelier Difino

La moda pescarese piange la scomparsa di Eleonora Santoro dell'atelier Difino. Si è spenta questa mattina all'ospedale di Pescara all'età di 85 anni. L'atelier nasce nel 1979 dalla tradizione di una famiglia di commercianti. Dapprima il settore merceologico spazia dalla confezione uomo donna, all’abbigliamento intimo fino alla biancheria da corredo e per la casa.

Negli anni a seguire però il negozio si specializza nel solo settore abbigliamento uomo e donna eliminando prima la biancheria da corredo e poi quella intima. Grande spazio nel punto vendita sarà dato alla confezione da uomo con assortimento e specializzazione nei vari drop di vestibilità e servizio su misura. Nel tempo il nome Difino, grazie anche al lavoro di Eleonora, diventa sinonimo del Made in Italy e di prodotti di qualità. La competenza accumulata negli anni e la voglia di mettere a frutto la conoscenza del settore, fa maturare nel 2017, l’idea di trasformare il punto vendita in atelier uomo con abiti sartoriali per sposo, cerimonie in genere, e per l’uomo che veste con estrema eleganza quotidianamente. E lei sempre al fianco dei figli Lorenzo Francesco e Stefano, fino a poco tempo fa. La camera ardente è stata allestita presso l'ospedale di Pescara, domani 23 febbraio, alle 15.30 l'ultimo saluto nella chiesa dei Santi Angeli Custodi. La redazione tutta si stringe in questo triste momento alla famiglia Difino.