Acerbo presenta esposto contro il Tendone di Fratelli d’Italia

“Oggi faccio un esposto per rimuovere queste strutture abusive che ostruiscono la vista mare. Ricordo che anni fa facemmo sloggiare le strutture fisse dello "stadio del mare" per tutelare il valore paesaggistico della spiaggia libera al centro della città. La spiaggia di Piazza Primo Maggio è un "ambito paesaggistico tutelato atteso anche che lo spazio di spiaggia libera antistante Largo Mediterraneo è uno dei pochi dell’intera riviera pescarese a non essere stato occupato da strutture legate al turismo balneare”. Lo scrisse la Soprintendenza nel 2015. Ho appena saputo che la Soprintendenza avrebbe autorizzato questa istallazione perché temporanea. Ma se passa questo principio chiunque potrà fare analoga richiesta e ostruire la vista mare”. Queste le parole del segretario nazionale di Rifondazione Comunista Maurizio Acerbo destinate ad alimentare il dibattito in città già scoppiato, a mezzo social, circa la presenza di questa iniziativa politica organizzata dal partito della Premier Meloni.