Abusi su alunna minorenne. L’Usr precisa: ”Non è un docente”

L’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo ha appreso da recenti notizie di stampa circa l’apertura di un fascicolo da parte della Procura della Repubblica per presunti reati di natura pedopornografica che si sarebbero verificati nello scorso anno scolastico all’interno di una Istituzione scolastica abruzzese, ai danni di un’alunna di detto istituto, da parte di un individuo che dalla stampa viene definito quale “docente” appartenente alla scuola coinvolta. Ferme restando le indagini della Procura, questo Ufficio sottolinea che la persona implicata nei presunti fatti di cronaca, da quanto appreso, non è un docente e attualmente non opera a nessun titolo nelle istituzioni scolastiche della Regione.