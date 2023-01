Abruzzo, al via dal 5 gennaio i saldi invernali

Al via i saldi dal 5 gennaio in tutto l’Abruzzo. La durata degli sconti e delle promozioni nei negozi è pari a 60 giorni in totale. Tuttavia i commercianti possono decidere discrezionalmente di terminare prima le promozioni sulla propria merce. Quindi se nella vostra lista dei desideri c’è qualche prodotto o vestito in particolare, vi consigliamo di non aspettare troppo tempo prima di acquistarlo. Attenzione però alle truffe. Il Codice del consumo prevede l’obbligo di esporre il prezzo della merce prima e dopo lo sconto, l’indicazione del ribasso con la percentuale e la possibilità di cambiare i capi difettosi. “Siamo pronti con le nostre iniziative ad orientare i consumatori nei propri acquisti – spiega Monica Di Cola, presidente Adoc Abruzzo -. Siamo da sempre vicini alle persone e alle famiglie e lo saremo anche in questo momento particolare. Certi che gli sconti possano alleggerire la pressione dettata dalla crisi economica che il Paese sta vivendo”.