ASL di Pescara rassicura: nessun bambino senza assistenza

In merito alle notizie “Cessa l’assistenza per provvisoria per 150 - senza pediatra anche i bimbi autistici” (Il Messaggero Abruzzo del 10/09/2024, p. 34), “Senza pediatra circa 150 bambini Pescaresi” (Il Centro del 10/09/2024, p. 19), secondo cui la ASL di Pescara avrebbe cessato l’assistenza pediatrica provvisoria, la Direzione Strategica aziendale rassicura la cittadinanza precisando che l’assistenza pediatrica è costantemente garantita a tutti i bambini della provincia di Pescara, sia attraverso i Pediatri di Libera Scelta che attraverso elenchi provvisori attivati in caso di necessità.

In merito alla situazione specifica di Montesilvano e Cappelle sul Tavo, infatti, l’autorizzazione regionale alle scelte provvisorie, inizialmente in scadenza il 6 settembre, è stata tempestivamente prorogata e tutte le procedure tecniche per l’aggiornamento del sistema sono state concluse nella mattinata di oggi, 10 settembre.

La ASL di Pescara ha inoltre avviato una procedura per l’individuazione di nuovi Pediatri di Libera Scelta al fine di soddisfare la domanda crescente. La Regione Abruzzo ha pubblicato un avviso pubblico per l’assegnazione degli incarichi vacanti e l’iter di assegnazione è in fase di completamento.

Di seguito, i dettagli di quanto sopra dichiarato.

L’assistenza è costantemente garantita per tutta la popolazione pediatrica dell’intera Provincia di Pescara, attraverso la presenza di Pediatri di Libera Scelta ben dislocati nei Comuni di afferenza, nonché attraverso elenchi provvisori attivati negli ambiti ove i Pediatri hanno raggiunto il massimale di scelta.

Le scelte provvisorie sono consentite, per periodi limitati, previa richiesta dell’ASL Pescara e conseguente autorizzazione regionale.

In merito all’ambito territoriale di Montesilvano e Cappelle Sul Tavo, l’autorizzazione regionale alle scelte provvisorie già intervenuta con determina dirigenziale DPF020/09 del 9.02.2024, in scadenza alla data di venerdì 6 settembre 2024, è stata tempestivamente prorogata con successiva determina regionale DPF020/62 del 06/09/2024 avente ad oggetto "Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta, approvato con Intesa n. 132 del 25 luglio 2024 : rilascio autorizzazione di deroga al massimale" a seguito delle richieste avanzate dall’ASL Pescara ed acquisite al protocollo regionale con n. RA/0340852/24 del 29/08/24 e n. RA/0340993/24 del 29/08/24.

Le procedure tecniche di aggiornamento del sistema alla nuova scadenza, in relazione a tutti gli assistiti interessati dalle scelte provvisorie, sono state immediatamente attivate alla ricezione del provvedimento regionale di proroga dello scorso 6 settembre 2024 e concluse nella mattinata del 10 settembre 2024.

Il Direttore Generale precisa inoltre che in dal 24 luglio 2024 ha individuato il fabbisogno straordinario di Pediatri di libera scelta, ex art 30 comma 8 dell’Accordo Collettivo Nazionale per la Pediatria di libera scelta, con deliberazione 1218 adottata e pubblicata sul sito aziendale in pari data. Conseguentemente la Regione Abruzzo ha provveduto alla pubblicazione sul B.U.R.A.T. Speciale n. 142 del 14/08/2024 unitamente all’Avviso Pubblico per l’Assegnazione degli incarichi vacanti. L’iter di assegnazione risulta in fase di completamento. All’esito di tale procedura gli assistiti in lista provvisoria potranno sottomettere scelte a tempo indeterminato senza subire alcuna interruzione nell’assistenza.