A14, ALI Abruzzo sostiene sospensione pedaggi e piano di accelerazione dei lavor

“I sindaci di ALI Abruzzo sostengono la richiesta di sospensione dei
pedaggi nei tratti dell’autostrada A14 interessati dai lavori e l’impegno
per un’accelerazione dei cantieri. Condividiamo in questo senso le
posizioni dei sindaci D'Alberto e Dell'Orletta, che rappresentano Comuni
nostri associati”: lo dichiara Angelo Radica, presidente di ALI Abruzzo.
Radica prosegue: “I sindaci e le amministrazioni dei Comuni che insistono
nei territori interessati dai disagi sono molto preoccupati. Il sostanziale
blocco della circolazione in alcuni tratti si ripercuote sulla viabilità
dei territori comunali, innescando problemi di vivibilità, di inquinamento,
di usura delle infrastrutture. La situazione è talmente grave e annosa che
deve essere affrontata sul livello nazionale: sosteniamo perciò la
richiesta che sia la Regione a farsene portavoce con il governo, visto che
è chiaro che sia la sospensione dei pedaggi che l’accelerazione dei lavori
necessiterebbero tra l’altro di stanziamenti supplementari di risorse”.