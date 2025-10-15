A14, ALI Abruzzo sostiene sospensione pedaggi e piano di accelerazione dei lavor

A14, ALI Abruzzo sostiene sospensione pedaggi e piano di accelerazione dei

lavori *







“I sindaci di ALI Abruzzo sostengono la richiesta di sospensione dei

pedaggi nei tratti dell’autostrada A14 interessati dai lavori e l’impegno

per un’accelerazione dei cantieri. Condividiamo in questo senso le

posizioni dei sindaci D'Alberto e Dell'Orletta, che rappresentano Comuni

nostri associati”: lo dichiara Angelo Radica, presidente di ALI Abruzzo.



Radica prosegue: “I sindaci e le amministrazioni dei Comuni che insistono

nei territori interessati dai disagi sono molto preoccupati. Il sostanziale

blocco della circolazione in alcuni tratti si ripercuote sulla viabilità

dei territori comunali, innescando problemi di vivibilità, di inquinamento,

di usura delle infrastrutture. La situazione è talmente grave e annosa che

deve essere affrontata sul livello nazionale: sosteniamo perciò la

richiesta che sia la Regione a farsene portavoce con il governo, visto che

è chiaro che sia la sospensione dei pedaggi che l’accelerazione dei lavori

necessiterebbero tra l’altro di stanziamenti supplementari di risorse”.