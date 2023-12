A ‘spasso’ di notte con l’intenzione di rubare macchine

La scorsa notte, a Pescara, nell’ambito degli ordinari servizi di vigilanza, la Polizia Stradale ha individuato e fermato un’autovettura, con tre giovani a bordo tutti residenti nella provincia di Foggia, alcuni di loro con diversi precedenti di polizia. Durante il controllo, i tre a bordo dell’autovettura hanno subito dimostrato un evidente stato di agitazione, che ha fatto insospettire gli agenti. È scattata pertanto un’accurata perquisizione sulle persone e sul veicolo a seguito della quale gli agenti hanno rintracciato diversi attrezzi quali giraviti, mole a batteria, pinze, guanti e torce, nonché anche strumentazioni elettroniche finalizzate ad eludere le centraline delle autovetture più moderne. Strumenti utilizzati verosimilmente per il furto di autovetture, un fenomeno davvero preoccupante e in aumento nella nostra città. I tre sono stati denunciati con il divieto di far rientro nel Comune di Pescara per tre anni.

Nella circostanza, oltre a giraviti, mole portatili a batterie, sono stati sottoposto a sequestro anche componenti elettronici che saranno oggetto di ulteriori accertamenti.