A Perugia l’appello bis per la tragedia dell’hotel Rigopiano

E’ iniziato un nuovo capitolo del lungo percorso di accertamento della verità (giudiziaria) per quanto riguarda la tragedia dell’Hotel Rigopiano di Farindola dove, il 18 gennaio 2017, persero la vita 29 persone tra ospiti del resort di lusso e laboratori, travolti da una valanga. I giudici della Corte d’Appello di Perugia dovranno giudicare di nuovo gli imputati sulla base di quanto disposto dalla suprema Corte di Cassazione che, lo scorso 3 dicembre, ha parzialmente accolto l’impianto accusatorio della Procura generale in riforma a quelle che erano state le sentenze di primo e secondo grado. L’appello bis riguarda nello specifico dieci imputati: sei funzionari della Regione accusati di disastro colposo per la mancata realizzazione della carta valanghe. Gli altri quattro, invece, tra cui l’ex sindaco di Farindola, sono accusati di omicidio colposo. Ovviamente seguiremo gli sviluppi di questa vicenda dolorosissima e probabilmente senza giustizia piena.