A Parigi brilla la stella della ballerina abruzzese D'Onofrio

Una giovane ballerina professionista abruzzese si sta facendo strada. Si chiama Benedetta D'Onofrio è proprio in questi minuti si sta esibendo nel musical 'Noè La Force de Vivre', il cui produttore nonché protagonista è Essai Altounian, cantautore, tastierista, produttore musicale e attore franco-armeno.

Benedetta, la cui famiglia vive a Spoltore, è stata selezionata questo inverno nel corso di una serie di audizioni: 800 ballerini per soli 30 posti. Lo spettacolo è stato allestito all'Hippodrome del Longchamp, nella regione parigina situato a sud ovest del Bois de Boulogne (Francia). Alle 15.30 c'è stato un primo spettacolo per la stampa, mentre, come abbiamo detto in apertura di articolo, in questi minuti c'è la prima assoluta, con le repliche che andranno avanti anche nelle prossime settimane. La nostra giovane concittadina nei giorni scorsi è stata ospite anche su alcune principali tv francesi. Una grandissima soddisfazione per lei e la sua bellissima famiglia. Non è facile diventare ballerina professionista, e soprattutto farsi conoscere nel mondo della danza, anche perché bisogna davvero possedere delle doti naturali che poi col tempo, con gli insegnamenti giusti, con il sacrificio, possono essere riconosciuti. A tutto ciò Benedetta ha abbinato tenacia ma soprattutto tanto coraggio, lasciando casa sua a Spoltore a soli 14 anni per inseguire il suo sogno, oggi diventato realtà. Prima Firenze, poi New Yok e infine Parigi, il suo percorso frutto delle tante borse di studio conquistate.